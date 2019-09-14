РФ еще не показала политическую волю завершить конфликт на Донбассе, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на Донбассе. Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает корреспондент РБК-Украина.

Волкер также прокомментировал возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

«Свободные выборы могут состояться лишь в честной и свободной, безопасной среде... Пока Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт», — сказал он.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что надеется на дальнейший обмен политзаключенными, прекращение огня на Донбассе и полное осуществление минских соглашений. По словам Волкера, обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных.