Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана.

«Влиятельный представитель „Аль-Каиды“ Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана», — говорится в заявлении, распространенном в субботу от имени президента США Дональда Трампа.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит „Аль-Каиду“ важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки», — отмечается в документе.

«На Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок», — говорится в заявлении.

О деталях операции не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

За полезную информацию о Хамзе бен Ладене администрация США назначила денежное вознаграждение в размере $1 млн, напоминает западная пресса.