В Офисе президента собираются поделить журналистов на «настоящих» и «ненастоящих»

В Офисе президента Украины во вторник состоялось учредительное собрание по избранию членов совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте, избран временный состав совета, а после утверждения положения будет избран постоянный состав.
Как сообщается на сайте главы государства, Офис президента будет представлять эксперт информационного департамента ОП Максим Кречетов.
Первое заседание совета должно состояться через две недели.
По словам Кречетова, совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов должен сформулировать современное содержание понятия «свобода слова», а также заниматься вопросом саморегуляции журналистов и выработать принципы их работы.
«Это вопрос национальной пресс-карты, о которой говорят уже не первый год. Потому что сегодня каждый может напечатать себе удостоверение сотрудника СМИ. Должны быть прописаны единые стандарты журналистики. Должна быть формализация редакционной политики каждой редакции, чтобы факт нарушения этих стандартов со стороны владельца, власти, самого журналиста можно было зафиксировать», — указал Кречетов.
Совет должен также рассматривать отдельные проблемные случаи в деятельности журналистов и разрабатывать пути решения проблем. На заседание можно будет приглашать народных депутатов и представителей правительства, если такие случаи находятся в сфере их компетенции.
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