Украина готовится к полному отводу войск на Донбассе

Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником генерального штаба Вооруженных сил, министром обороны и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — цитирует его пресс-служба Операции объединенных сил.

Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.