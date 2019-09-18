ФСБ пыталось завербовать Сноудена после его приезда в Россию

Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».

В 2013 году Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. Россия предоставила ему временное убежище, которое впоследствии продлили до 2020 года.

По словам Сноудена, контакт с вербовщиками произошел в июне 2013 года в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл вместе со своей подругой из WikiLeaks. На паспортном контроле ему сказали, что с документами возникли проблемы, и отвели в комнату, где сидели «полдюжины мужчин в сером». Один из них пригласил Сноудена за стол и предложил ему работать на спецслужбы.

«Я знал, что не могу позволить ему договорить. Если ты сразу не встрянешь в речь сотрудника иностранной спецслужбы, потом это — в определенных обстоятельствах — не играет роли, даже если ты отклонишь его предложение в конечном счете. Потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что они распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности», — цитирует Сноудена агентство.

После этого мужчина спросил у Сноудена о планах его поездки и, узнав, что бывший агент намерен полететь в Эквадор через Кубу и Венесуэлу, сообщил, что его паспорт аннулирован. Сноуден долгое время не мог покинуть аэропорт, он попросил убежища у 27 государств и в конечном счете получил его в России.

Сноуден прибыл в Россию 23 июня 2013 года рейсом из Гонконга.