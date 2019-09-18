Сериал по «Властелину колец» будут снимать в Новой Зеландии

Amazon Prime намерен запустить в производство сериал «Властелин колец», который будет сниматься в Новой Зеландии и станет одним из крупнейших кинопроектов страны. Его стоимость составит более $950 млн.

Как сообщили в новозеландском министерстве бизнеса, инноваций и занятости, Окленду удалось опередить Шотландию и выиграть право стать местом съемок сериала, предваряющего киносагу «Властелин колец». Планируется, что съемки пилотной серии начнутся уже в ближайшие три месяца и будут проходить сразу на трех площадках, расположенных на Северном острове.

«Подобное кинопроизводство станет новым импульсом для развития новозеландской киноиндустрии, создаст новые рабочие места и привлечет значительные инвестиции в отрасль», — уверен министр экономического развития страны Фил Туайфорд.

Представители Amazon Prime держат в секрете основные сюжетные линии сериала, однако они раскрыли, что первая серия будет посвящена молодому потомку короля Араторна — Арагорну, которого в оригинальной киносаге сыграл датский актер Вигго Мортенсен, а сам сериал не затронет события, описанные в книгах Толкина.