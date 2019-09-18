Украина рассматривает миротворческую миссию как «вариант Б» в случае неудачи Минского процесса

Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования на Донбассе с помощью Минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду, передает Интерфакс-Украина.
Пристайко подчеркнул, что в исключительно редких случаях миротворческие миссии вели к решению ситуаций.
«В преимущественном большинстве история показывает, что эти миссии приводят к замороженному конфликту, часто на десятки лет», — пояснил глава МИД.
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