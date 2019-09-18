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Украина обвинила Россию в срыве встречи в «нормандском формате»
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Украина обвинила Россию в срыве встречи в «нормандском формате»

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Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»

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Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает «Европейская правда».

«Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, — ред.)», — сказал Пристайко.

«Это — то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны такими, что соответствуют стандартам ОБСЕ», — добавил министр.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения «формулы Штайнмайера» в качестве условия для Нормандской встречи на высшем уровне.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня РИА Новости, что вопрос о подписании «формулы Штайнмайера» по Донбассу еще обсуждается.

Также есть данные, что 18 сентября во время заседания контактной группы в Минске Украина отказалась подписать документы о согласовании «формулы Штайнмайера». Об этом заявил в Телеграм российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника Путина Владислава Суркова.

По мнению Чеснакова, позиция украинской делегации перечеркивает достигнутые ранее договоренности.

«Саммит глав государств „нормандской четверки“ может быть сорван из-за отказа украинской делегации на переговорах в Минске выполнить договоренности о подписании документов, касающиеся имплементации „формулы Штайнмайера“ и достигнутые на встрече политсоветников 2 сентября в Берлине», — отметил политолог.

Также он добавил, что действия Украины вызывают сомнения насчет ее договороспособности.

«Более того, отказ украинской делегации на переговорах в Минской контактной группе подписать документы о согласовании „формулы Штайнмайера“ ставит вопрос об ответственности и договороспособности либо самой делегации во главе с Кучмой, либо украинской стороны в целом. Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства», — подытожил Чеснаков.

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Напомним, что «формула Штайнмайера» (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Донбасс, Вадим Пристайко, формула Штайнмайера
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Среда, 18 сентября 2019
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