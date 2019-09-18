Рада разрешила импорт электроэнергии из России

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины «О рынке электроэнергии», разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.
Законопроект № 1084 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии» в целом поддержали 265 народных депутатов на пленарном заседании парламента в среду, сообщает Интерфакс-Украина.
Не имеющую отношения к основной теме законопроекта о ядерной энергии правку внес народный депутат Андрей Герус. Она предусматривает исключение из закона «О рынке электроэнергии» ч.8 ст.67, которая разрешала продавать импортируемую из стран не членов Энергетического Сообщества электроэнергию только на рынках «на сутки вперед» и балансирующем рынке.
Согласно стенограмме заседании парламента, Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.
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