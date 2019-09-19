Надежда Савченко устроилась работать телеведущей

Экс-депутат будет рассказывать зрителям о содержании «кулуарных разговоров» и о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik. Анонс программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» с ее участием канал опубликовал на YouTube.
Согласно анонсу, экс-депутат намерена рассказывать зрителям о «секретах Верховной Рады», содержании «кулуарных разговоров» в парламенте и о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».
На прошлой неделе Савченко в эфире телекнала NewsOne пожаловалась, что не может найти работу, а из-за подорванного в тюрьме здоровья вряд ли имеет шансы пройти медкомиссию и вернуться на военную службу.
Савченко баллотировалась на недавних выборах в Раду по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево неподалеку от линии соприкосновения в Донбассе, но получила лишь восемь голосов в свою поддержку.
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