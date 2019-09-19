Европарламент требует от России прекратить обелять преступления советского режима

Европейский парламент по случаю годовщины начала Второй мировой войны осудил усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом», сообщается на сайте законодательного органа.
«Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.
Парламентарии также осудили искажение исторических фактов и использование риторики тоталитарной пропаганды экстремистскими и ксенофобскими политическими силами и организациями в Европе. Парламент призвал страны — члены ЕС запретить неофашистские и неонацистсткие группы, которые прославляют любые формы тоталитаризма.
Европарламент также принял резолюцию, в которой почтил жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов. Депутаты предложили объявить 25 мая международным днем героев борьбы против тоталитаризма, а также включить в школьные программы в ЕС историю и анализ последствий тоталитарных режимов.
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