«Укрпошта» начала тестировать доставку на электросамокатах

АО «Укрпошта» выдала 10 курьерам в Киеве электросамокаты Like.Bike для ускорения доставки.

Как сообщил гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский на встрече с журналистами в четверг, на тесте будут задействованы 10 самокатов, способные разгоняться до 60 км/час и перевозить суммарный вес до 150 кг, передает Интерфакс-Украина.

По словам Смелянского, планируется провести тестовую эксплуатацию самокатов продолжительностью в несколько месяцев, чтобы понять, возможно ли будет применять электросамокаты зимой и на крутых киевских подъемах.

Он также анонсировал новый продукт — «Документ» — по оперативной доставке/забору документов и письменных отправлений.

Тестовые электросамокаты почтовому оператору предоставила сеть магазинов «Цитрус».