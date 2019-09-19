«Укрпошта» начала тестировать доставку на электросамокатах

АО «Укрпошта» выдала 10 курьерам в Киеве электросамокаты Like.Bike для ускорения доставки.
Как сообщил гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский на встрече с журналистами в четверг, на тесте будут задействованы 10 самокатов, способные разгоняться до 60 км/час и перевозить суммарный вес до 150 кг, передает Интерфакс-Украина.
По словам Смелянского, планируется провести тестовую эксплуатацию самокатов продолжительностью в несколько месяцев, чтобы понять, возможно ли будет применять электросамокаты зимой и на крутых киевских подъемах.
Он также анонсировал новый продукт — «Документ» — по оперативной доставке/забору документов и письменных отправлений.
Тестовые электросамокаты почтовому оператору предоставила сеть магазинов «Цитрус».
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