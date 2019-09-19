Huawei показала в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны

Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple. Презентацию провел глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю. Компания также представила собственный сервис приложений, который позволит обойтись без аналогичного сервиса от Google на фоне вводимых американскими властями ограничений.

По его словам, новинки от китайского концерна значительно превосходят по основным характеристикам, таким как скорость передачи данных в сети 5G или время работы аккумулятора, модели конкурентов — Apple и Samsung. Ю продемонстрировал качество фотоснимков нового смартфона — он показал сделанное ночью Mate 30 фото горного ландшафта и сравнил его с аналогичным снимком Samsung Galaxy Note 10, на котором практически ничего не видно. «Каких-либо дополнительных фотоприложений не нужно», — констатировал он.

На тыльной панели Mate 30 Pro находится система из четырёх камер, которая отличается от таковой в P30 Pro. В новой модели используется широкоугольная 40-мегапиксельная (27 мм) SuperSensing с крупным сенсором 1/1.54 дюйма, системой размещения пикселей RYYB, диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Также есть 40-мегапиксельная (18 мм) сверхширокоугольная камера Ultra-Wide Cine с матрицей 1/1.7 дюйма, диафрагмой f/1.8, системой размещения пикселей RGGB и электронной стабилизацией. Третий модуль — это 8-мегапиксельная (80 мм) телефото камера с 3-кратным оптическим приближением,5-кратным гибридным и 30-кратным цифровым, а также диафрагмой f/2.4, оптической и AI стабилизацией. Последний модуль в смартфоне — это 3D Depth Sensing Camera, он замеряет расстояние до объектов, позволяя создавать боке на портретных снимках.

В этом году компания сделала большой упор на возможности съёмки. Широкоугольный модуль смартфона может записывать видео с ISO 51200 в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду с расширенным цветовым диапазоном и сверхзамедленные ролики при 7680 кадрах в секунду. Кроме этого, во время записи видео можно будет в режиме реального времени регулировать глубину боке.

Huawei в качестве альтернативы платформе Google Play Store представила свою собственную — App Gallery. Модели Mate 30 вообще не содержат из-за санкций правительства США предустановленные приложения Google. Но пока на них установлена новейшая версия операционной системы Android.

Среди инновационных функций новых моделей — технология распознавания лица, которая используется, например, при прочтении важных, с точки зрения пользователя, сообщений. Mate 30 высвечивает содержание только, если на экран смотрит обладатель смартфона. Если перед ним появляется другое лицо, информация тут же пропадает. Скорость зарядки аккумулятора, по данным Huawei, увеличена: зарядное устройство с кабелем имеет мощность 40 Вт, беспроводное — 27 Вт. В аппарат встроено 14 антенн для приема частот 5G.

Из интересных особенностей дизайна Mate 30 Pro стоит выделить отсутствие клавиш регулировки громкости. Вместо них используется виртуальный слайдер в верхней части боковых граней корпуса, который активируется по двойному нажатию, то есть менять громкость можно сразу с двух сторон, что довольно удобно.

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Примечательно, что на презентации в Мюнхене цены были даны только в евро, что, по мнению экспертов, указывает на целевой рынок Huawei — Европу. Версия Mate 30 с 5G будет стоить €1199, базовая модель — €799, Mate 30 Pro — €1099.