Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа страны Анатолий Глаз, передает «БелТА».
«Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», — сказал он, уточнив, что соответствующий документ будет опубликован в пятницу, 20 сентября.
По словам Глаза, подписанию соглашения предшествовали сложные и протяженные по времени переговоры с ЕС. «Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора», — заключил он.
«БелТА» поясняет, что после вступления соглашения в силу стоимость шенгенской визы в Беларуси составит €35 вместо €60, а срок ее получения — до десяти дней (до 30 дней в случае дополнительной проверки). Реадмиссия, в свою очередь, предполагает, что государство соглашается принять обратно на свою территорию собственных граждан, которых депортирует другое государство.
Стороны обсуждали упрощение режима виз на протяжении последних нескольких лет. В августе, комментируя будущее подписание соглашения, тогдашний представитель ЕС в Беларуси Андреа Викторин отмечала, что Минску и Брюсселю удалось наладить устойчивый диалог. Тем не менее Беларусь остается под санкциями Евросоюза, которые были продлены в 2019 году. Ограничения в том числе связаны с нарушениями прав в Беларуси — это единственная страна в Европе, где нет моратория не смертную казнь. ЕС регулярно осуждает применение такого вида наказания в стране.
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