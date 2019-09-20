В аннексированном Крыму переизбрали местное руководство

Аксенов повторно избран «главой» аннексированного Крыма сроком на 5 лет, решение принято в пятницу на сессии республиканского парламента нового созыва, передает РИА Новости.
За Аксенова проголосовали 74 депутата.
Глава Республики Крым — высшее должностное лицо российской администрации полуострова, глава исполнительной власти, избирается на 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
Девятого октября 2014 года по итогам голосования депутатов Аксенов был в первый раз избран главой «Республики Крым». По совместительству также являлся премьер-министром республики.
Кроме того, главой крымского «парламента» вновь избран Владимир Константинов, возглавлявший Государственный совет Республики Крым после аннексии полуострова Россией.
За кандидатуру 62-летнего руководителя крымского регионального отделения «Единой России» депутаты высказались единогласно.
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