В аннексированном Крыму переизбрали местное руководство

Аксенов повторно избран «главой» аннексированного Крыма сроком на 5 лет, решение принято в пятницу на сессии республиканского парламента нового созыва, передает РИА Новости.

За Аксенова проголосовали 74 депутата.

Глава Республики Крым — высшее должностное лицо российской администрации полуострова, глава исполнительной власти, избирается на 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Девятого октября 2014 года по итогам голосования депутатов Аксенов был в первый раз избран главой «Республики Крым». По совместительству также являлся премьер-министром республики.

Кроме того, главой крымского «парламента» вновь избран Владимир Константинов, возглавлявший Государственный совет Республики Крым после аннексии полуострова Россией.

За кандидатуру 62-летнего руководителя крымского регионального отделения «Единой России» депутаты высказались единогласно.