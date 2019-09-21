Коломойский уверяет, что власть не ведет с ним переговоров

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что действующая власть не ведет с ним переговоры по ПриватБанку, национализацию которого он считает незаконной.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«Я об этом (переговоры — Ред.) читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, и не только реальных, ни консультаций, ни переговоры не ведутся», — сказал он.
В то же время Коломойский заявил о необходимости достижения компромисса.
«Мы не отстанем от нового владельца ПриватБанка... я хотел бы уточнить — нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования большая сложность, и это может вызвать турбулентности на финансовом рынке, ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе», — заявил он.
Олигарх добавил, что надеется на достижение договоренностей с новой властью.
Напомним, ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет компромисс с Игорем Коломойским в деле Приватбанка.
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