СМИ узнали о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в службах безопасности.
Сам Эпштейн в августе, будучи в заключении, покончил с собой. Одна из его жертв Вирджиния Джуффре в интервью NBC News накануне заявила, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю. Телеканал также показал фотографию, на которой принц Эндрю держит за талию Джуффре, которой на тот момент было 17 лет.
Опасения британской разведки возникли на прошлой неделе и связаны с бывшим сотрудником полиции Флориды Джоном Дуганом, который в свое время имел доступ к расследованию дела в отношении Эпштейна, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.
После того, как в июле этого года было возобновлено дело Эпштейна Дуган на своей странице в Facebook заявил, что много общался об этом со следователями и до сих пор хранит конфиденциальные документы, которые никто не видел, пишет издание. MI6 интересует, насколько Дуган информирован о первоначальном расследовании в отношении Эпштейна и что он мог передать российским властям.
Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II. Принц Эндрю отрицает, что у него был «какой-либо сексуальный контакт или отношения» с Джуффре.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016