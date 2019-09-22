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СМИ узнали о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

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СМИ узнали о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в службах безопасности.

Сам Эпштейн в августе, будучи в заключении, покончил с собой. Одна из его жертв Вирджиния Джуффре в интервью NBC News накануне заявила, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю. Телеканал также показал фотографию, на которой принц Эндрю держит за талию Джуффре, которой на тот момент было 17 лет.

Опасения британской разведки возникли на прошлой неделе и связаны с бывшим сотрудником полиции Флориды Джоном Дуганом, который в свое время имел доступ к расследованию дела в отношении Эпштейна, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.

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После того, как в июле этого года было возобновлено дело Эпштейна Дуган на своей странице в Facebook заявил, что много общался об этом со следователями и до сих пор хранит конфиденциальные документы, которые никто не видел, пишет издание. MI6 интересует, насколько Дуган информирован о первоначальном расследовании в отношении Эпштейна и что он мог передать российским властям.

Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II. Принц Эндрю отрицает, что у него был «какой-либо сексуальный контакт или отношения» с Джуффре.

Россия, Великобритания, Джеффри Эпштейн, принц Эндрю
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