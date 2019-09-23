Bloomberg: Зеленскому нужно быть осторожнее с Коломойским

Олигарх Игорь Коломойский при новом президенте Владимире Зеленском явно рассчитывает вернуться «по-крупному». Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский.
«Пусть у себя в Украине президент Украины Владимир Зеленский даже популярнее Путина в России, но сейчас ему грозит первый кризис с момента вступления в должность в мае. На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, владельце телеканала, который крутил шоу с Зеленским в бытность того юмористом. Все очевиднее, что Коломойский явно рассчитывает при Зеленском вернуться „по-крупному“. Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, — а он сулил Украине, одной из самых коррумпированных стран Европы, новую жизнь», — пишет Бершидский.
Он напомнил, что при предыдущем президенте Петре Порошенко Коломойский проиграл едва ли не больше всех.
«Получив пост губернатора области на юго-востоке Украины, он финансировал добровольческие батальоны, которые помогли остановить продвижение пророссийского сепаратизма в минуту слабости украинской армии. Взамен Коломойский рассчитывал получить больше власти и доступ к прибыльным государственным активам — больше, чем Порошенко, такой же миллиардер, готов был ему дать. Вышло так, что они поссорились. Кульминация ссоры пришлась на конец 2016 года, когда Киев национализировал „ПриватБанк“ Коломойского, где хранили сбережения большинство украинцев», — добавил обозреватель Bloomberg.
Напомним, влияние Коломойского на Зеленского и на власть в Украине в целом вызвало беспокойство французских СМИ.
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