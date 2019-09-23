Войти
Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует
мирный процесс
Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует
Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине
позиция
Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Bloomberg: Зеленскому нужно быть осторожнее с Коломойским

1813
Bloomberg: Зеленскому нужно быть осторожнее с Коломойским

Олигарх Игорь Коломойский при новом президенте Владимире Зеленском явно рассчитывает вернуться «по-крупному». Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский.

«Пусть у себя в Украине президент Украины Владимир Зеленский даже популярнее Путина в России, но сейчас ему грозит первый кризис с момента вступления в должность в мае. На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, владельце телеканала, который крутил шоу с Зеленским в бытность того юмористом. Все очевиднее, что Коломойский явно рассчитывает при Зеленском вернуться „по-крупному“. Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, — а он сулил Украине, одной из самых коррумпированных стран Европы, новую жизнь», — пишет Бершидский.

Он напомнил, что при предыдущем президенте Петре Порошенко Коломойский проиграл едва ли не больше всех.

Читайте также: Власти Великобритании сообщили о ликвидации туроператора Thomas Cook

«Получив пост губернатора области на юго-востоке Украины, он финансировал добровольческие батальоны, которые помогли остановить продвижение пророссийского сепаратизма в минуту слабости украинской армии. Взамен Коломойский рассчитывал получить больше власти и доступ к прибыльным государственным активам — больше, чем Порошенко, такой же миллиардер, готов был ему дать. Вышло так, что они поссорились. Кульминация ссоры пришлась на конец 2016 года, когда Киев национализировал „ПриватБанк“ Коломойского, где хранили сбережения большинство украинцев», — добавил обозреватель Bloomberg.

Напомним, влияние Коломойского на Зеленского и на власть в Украине в целом вызвало беспокойство французских СМИ.

Игорь Коломойский, Bloomberg, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 сентября 2019
Воскресенье, 22 сентября 2019
Суббота, 21 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016