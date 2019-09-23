В «Слуге народа» гордо пообещали «немного понаезжать» на права работников в новом Трудовом кодексе

Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») заявила о внесении в парламент в скором времени проекта Трудового кодекса, который будет либеральным в отношении работодателей.
«Мы уже заблокировали сегодня триумфальное прохождение Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва, для того, чтобы разблокировать на этой сессии внесение своего Трудового кодекса. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, возможно too much либеральным для работодателя. Мы будем пытаться создать для вас, как для бизнеса, очень простые и дешёвые условия открытия и закрытия рабочего места именно для того, чтобы вы создавали таких рабочих мест побольше», — сказала Третьякова, выступая на форуме Национальной бизнес-коалиции в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Но это значит, что мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наёмного работника», — отметила она.
При этом глава парламентского комитета в комментарии журналистам заявила: «Вместе с тем просим работодателей принять участие более мощно, чем это было в предыдущих предложениях, во втором уровне пенсионного обеспечения, накопительном».
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