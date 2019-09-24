Вышинский будет вести программу про Украину на российском ТВ

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении.

«Кирилл Вышинский будет вести программу „Настоящая Украина“ на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну», — сказал Киселев на форуме СЖР «Вся Россия» в Сочи, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были Олег Сенцов и 24 украинских военных моряка. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.