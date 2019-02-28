Воевавший на Донбассе за боевиков племянник Киселева получил в Германии два года

Сергей Киселев (справа)

Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина Германии Сергея Киселева, являющегося племянником российского телеведущего Дмитрия Киселева, к лишению свободы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд осудил господина Киселева на два года и три месяца», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе суда уточнили, что Сергея Киселева признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности. Защита Киселева может подать апелляцию на решение суда, крайний срок — 7 марта. Киселев был признан виновным также в нарушении закона о хранении оружия.

Накануне, 27 февраля, телерадиокомпания Deutsche Welle сообщала, что прокуратура Баварии обвиняла Сергея Киселева в подготовке к участию в вооруженном конфликте на территории Донбасса и, в частности, в том, что в 2014 году он проходил боевую подготовку в учебном лагере «Имперский легион» в Санкт-Петербурге, где обучался стрельбе из винтовки и пистолета.

При вынесении приговора судья сказал, что доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось.

Дело против Сергея Киселева завели в Германии после того, как уголовная полиция обратила внимание на вышедшее весной 2016 года интервью Дмитрия Киселева, в котором тот рассказал, что его племянник воевал на Донбассе.

«Там, например, воевал мой племянник. Он живет в Германии, у него немецкий паспорт. Он с немецким паспортом поехал воевать туда. В Горловке или где-то, он мне показывал фотографии. Я узнал об этом, когда он вернулся оттуда. Воевал с сентября по декабрь. Даже был замкомвзвода. Я говорю: «А чего ты туда поехал, Сережа?» Он — Сережа Киселев, сын моего старшего брата. Я говорю: «Чего ты поехал?» Он отвечает: «Я русский, я и поехал», — рассказывал тогда Киселев.

В начале февраля 2019 года телеведущий в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю подтвердил, что племянник воевал на Донбассе за боевиков.

«У него погиб командир взвода, он взял, так сказать, на себя командование, и награжден даже какой-то медалью донецкой, но сейчас он сидит в тюрьме в Германии», — рассказал Киселев.

По данным RTVI, в участии в боевых действиях Сергея Киселева не обвиняли, если это произойдет, то дело будет вести уже федеральная прокуратура.

Судить Сергея Киселева за участие в боевых действиях на Донбассе по немецким законам можно было бы, только если бы удалось доказать, что он лично стрелял в военнослужащих украинской армии. Или хотя бы имел при себе боевое оружие, не имея на то разрешения официальных властей Украины. Такими сведениями, однако, прокуратура не располагает.