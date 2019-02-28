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Воевавший на Донбассе за боевиков племянник Киселева получил в Германии два года

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Воевавший на Донбассе за боевиков племянник Киселева получил в Германии два года
Сергей Киселев (справа)

Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина Германии Сергея Киселева, являющегося племянником российского телеведущего Дмитрия Киселева, к лишению свободы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд осудил господина Киселева на два года и три месяца», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе суда уточнили, что Сергея Киселева признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности. Защита Киселева может подать апелляцию на решение суда, крайний срок — 7 марта. Киселев был признан виновным также в нарушении закона о хранении оружия.

Накануне, 27 февраля, телерадиокомпания Deutsche Welle сообщала, что прокуратура Баварии обвиняла Сергея Киселева в подготовке к участию в вооруженном конфликте на территории Донбасса и, в частности, в том, что в 2014 году он проходил боевую подготовку в учебном лагере «Имперский легион» в Санкт-Петербурге, где обучался стрельбе из винтовки и пистолета.

При вынесении приговора судья сказал, что доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось.

Дело против Сергея Киселева завели в Германии после того, как уголовная полиция обратила внимание на вышедшее весной 2016 года интервью Дмитрия Киселева, в котором тот рассказал, что его племянник воевал на Донбассе.

«Там, например, воевал мой племянник. Он живет в Германии, у него немецкий паспорт. Он с немецким паспортом поехал воевать туда. В Горловке или где-то, он мне показывал фотографии. Я узнал об этом, когда он вернулся оттуда. Воевал с сентября по декабрь. Даже был замкомвзвода. Я говорю: «А чего ты туда поехал, Сережа?» Он — Сережа Киселев, сын моего старшего брата. Я говорю: «Чего ты поехал?» Он отвечает: «Я русский, я и поехал», — рассказывал тогда Киселев.

В начале февраля 2019 года телеведущий в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю подтвердил, что племянник воевал на Донбассе за боевиков.

«У него погиб командир взвода, он взял, так сказать, на себя командование, и награжден даже какой-то медалью донецкой, но сейчас он сидит в тюрьме в Германии», — рассказал Киселев.

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По данным RTVI, в участии в боевых действиях Сергея Киселева не обвиняли, если это произойдет, то дело будет вести уже федеральная прокуратура.

Судить Сергея Киселева за участие в боевых действиях на Донбассе по немецким законам можно было бы, только если бы удалось доказать, что он лично стрелял в военнослужащих украинской армии. Или хотя бы имел при себе боевое оружие, не имея на то разрешения официальных властей Украины. Такими сведениями, однако, прокуратура не располагает.

Донбасс, ФРГ, Дмитрий Киселев, Сергей Киселев
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