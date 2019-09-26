Минюст обеспокоен попытками пересмотра мирового соглашения с «Philip Morris Ukraine»

В Министерстве юстиции серьезно обеспокоены активностью Государственного бюро расследований (ГБР) вокруг уголовного дела, связанного с мировым соглашением (МС) правительства с табачным концерном Philip Morris Ukraine, пишет Багнет.

В Минюсте обеспокоены чрезмерной активностью ГБР, которые преследуют очевидную цель поставить под сомнение правомерность МС в рамках инвестиционного арбитража между Украиной и ФМУ. Госбюро последние полгода проводит обыски и допросы всех причастных к подписанию мирового соглашения с табачным гигантом. Об этом сообщают источники издания в министерстве.

Для Минюста необходимость расследования данных фактов выглядит сомнительно, отмечают журналисты. В течении года Минюст проводил тщательный анализ всех рисков и законности такого соглашения, по результатам которого пришли к выводам, что заключение такого соглашения будет соответствовать интересам государства и укрепит имидж страны, как надежного инвестиционного партнера.

Госбюро расследований возобновило уголовное дело против топ-менеджмента компании, арестовало её документацию, а также изъяло все оригиналы самого мирового соглашения, которые были у Минюста, Государственной фискальной службы (ГФС) и правительства.

Особенно, якобы, встревожен Иван Лищина, которого Кабмин переназначил заместителем министра юстиции на прошлой неделе. Он принимал непосредственное участие в подготовке соглашения и считает, что все государственные органы действовали в соответствии с Порядком, утвержденным указом президента, а нынешняя активность ГБР — это не более, чем охота на ведьм, не говоря уже о их компетенции давать оценку подобным соглашениям.

В сети можно найти фото письма, в котором МинЮст требует немедленно подписать МС.

При этом, Департамент внешних коммуникаций «Philip Morris Ukraine» в комментарии Комсомольской правде заявил, что все государственные органы действовали в рамках действующего законодательства, заключая соглашение с корпорацией.

В «Philip Morris Ukraine» отметили, что обеспокоены действиями ГБР, однако после обысков никаких дальнейших шагов от Госбюро не последовало.

Справка:

В 2018 году «Philip Morris Ukraine» обратилось в международный арбитражный суд с инвестиционным спором к Украине.

С января 2018 года по февраль 2019 года согласование условий урегулирования инвестиционного спора при участии министерства юстиции, министерства финансов, министерства иностранных дел, министра экономического развития, бизнес омбудсмена, государственной фискальной службы.

Июнь 2019 года возбуждение ДБР уголовного производства № 62019170000000505 о законности заключения мирового соглашения в рамках урегулирования международного инвестиционного спора между Украиной и «Philip Morris Ukraine».

Июль-сентябрь 2019 года обыски и выемки детективами ДБР всех материалов, касающихся заключения мирового соглашения в министерстве юстиции, государственной фискальной службе, кабинете министров Украины.

«Philip Morris Ukraine» входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году компания заплатила в бюджет 14,8 млрд грн. «Philip Morris Ukraine» — ведущая международная табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет, продукция которой продается в более чем 160 странах мира, вышла на украинский рынок в 1994 году.