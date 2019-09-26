Шокин хочет через суд восстановиться в должности генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконным его увольнение с должности в 2016 году. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Судебное заседание по рассмотрение иска Шокина запланировано на 3 октября. Сам истец просит о пересмотре его увольнения с поста генпрокурора Украины в связи с «нововыявленными обстоятельствами».

Впервые Виктор Шокин подал в суд на президента Петра Порошенко и Верховную раду Украины в марте 2017 года. Бывший руководитель регулятора требовал восстановить его в должности, однако Высший административный суд впоследствии отказал ему.

Накануне, 25 сентября, Вашингтон опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В беседе Трамп указал на несправедливое увольнение Шокина в 2016 году.

Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который в том числе вел расследование против Burisma, в правление которой входил сын вице-президента США Джо Байдена Хантер. В 2016 году Байден рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.