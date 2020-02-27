В Украине открыли уголовное дело против Байдена

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

«ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения », - сказал в четверг на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» адвокат Шокина Александр Телешецкий.

Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.