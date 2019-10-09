Уволились два члена НКРЭКУ: Вовк заявляет о давлении лоббистов Коломойского на комиссию

Два члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, досрочно сложили полномочия под давлением лоббиста Коломойского Андрея Геруса.
Об этом написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в Facebook.
По его мнению, члены Регулятора Александр Формагей и Евгений Маглеванный заявили о намерении прекратить работу в Нацкомиссии после встречи в Офисе Президента в присутствии главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, который, по сообщениям СМИ, лоббирует интересы бизнесмена Коломойского.
«Магия 1-ой приемной 4-этажа Офиса Президента, при присутствии представителя Коломойского Андрея Геруса, приводит к досрочной отставке двух членов Регулятора... Теперь на номер 1 в стране вся ответственность за: восстановление работы Регулятора; переговоры с Газпромом по транзиту; нормальное прохождение отопительного сезона. P.s. — из ОП ходят слухи — около недели назад аналогично пытались запугать членов Регулятора два представителя олигарха — Герус и Ковалив», — написал Вовк.
Экс-глава НКРЭКУ обратил внимание, что причин для увольнения у этих двух членов Комиссии нет — до истечения срока их полномочий целых четыре года, и они хорошо справлялись со своими обязанностями.
«Посмотрим с другого ракурса. Вы — член Комиссии и магия в следующем: у Вас осталось более 4 лет полномочий; Вы успешно справляетесь с работой; это признают независимые организации. Но вдруг увольняетесь чтобы «дать возможность Президенту перезагрузить орган новыми людьми и идеями»... Иначе как дружеской беседу, после которой принято такое решение, не назовёшь. Хочется посмотреть на «новых людей и идеи» в исполнении «Ге и компании», — написал Вовк.
8 октября члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Маглеванный заявили о намерении прекратить работу в комиссии.
В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии не будет кворума — помимо ее главы Оксаны Кривенко, останется всего два члена комиссии — Елена Антонова и Дмитрий Коваленко.
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