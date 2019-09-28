S&P вслед за Fitch пересмотрело рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
Агентство объясняет свое решение улучшением макроэкономического управления, накоплением валютных резервов и сокращением бюджетного дефицита.
«Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечению новой программы с Международным валютным фондом», — заявили аналитики S&P.
В сообщении сказано, что прогноз отражает ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет на фоне восстановления экономики и снижения общего государственного долга по отношению к ВВП.
«В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года», — прогнозируют аналитики агентства.
Ранее в сентябре другое международное рейтинговое агентства Fitch повысило рейтинг Украины до уровня «В+» c положительным прогнозом. «Ожидаемая преемственность макроэкономической политики, твердая заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего улучшения кредитоспособности Украины», — отмечали аналитики Fitch в начале сентября.
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