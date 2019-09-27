Жеваго объявили подозрение в растратах в банке «Финансы и кредит»

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) заочно сообщили о подозрении бывшему народному депутату Константину Жеваго. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка «Финансы и Кредит», причастен к организации преступной схемы по растрате 2,5 млрд гривен финучреждения.
«О подозрении ему сообщили по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины», — добавили в ГБР.
Во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в 2007- 2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках.
«Впоследствии между банком „Финансы и Кредит“ и иностранными банками были заключены договора залога на сумму более 113 млн долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки сняли 113 млн долларов со счетов банка „Финансы и Кредит“, причем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным», — говорится в сообщении.
Как сообщили в ГБР, средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу.
Напомним, 23 сентября Жеваго вызвали на допрос и для вручения подозрения в Государственное бюро расследований.
Константин Жеваго является исполнительным директором компании Ferrexpo, а также бенефициаром банка «Финансы и Кредит».
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