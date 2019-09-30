Bitcoin уже стоит меньше $8000

Цена первой криптовалюты продолжила падать.

В понедельник, 30 сентября, среднерыночный курс Bitcoin опустился до $7839. За прошедшие сутки он снизился на 4%, а с конца июня падение составило почти 43%. На прошлой неделе снижение стоимости актива стало крупнейшим с ноября прошлого года.

Доля главной цифровой монеты на рынке сократилась до 67,5%. Большинство крупнейших по капитализации криптовалют сейчас находятся в «красной зоне», но за прошедшие сутки они потеряли меньше, чем Bitcoin. Например, Ethereum за последние 24 часа подешевел на 3%, до $167,4, а XRP — на 1%, до $0,240.