Ryanair распродает дешевые билеты из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу авиабилетов со скидкой 25%. Об этом говорится на официальном сайте Ryanair.

Из Украины можно приобрести билеты от 10 евро: в Варшаву, Гданьск, Краков, Катовице и Стокгольм. В Афины из Киева можно долететь за 15 евро, в Софию за 14 евро, в Вену за 22 евро, а в Мадрид за 25 евро.

Забронировать билеты можно до 6 октября, акция действует на билеты с октября 2019 до мая 2020 года.