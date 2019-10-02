За три дня гривна девальвировала на 3,2%

Национальный банк Украины по итогам торгов во среду установил на 3 октября официальный курс гривни 24,859769 грн/$1 по сравнению с 24,555302 грн/$1, который был установлен накануне.
За три дня гривня девальвировала уже на 3,2%, вернувшись на уровень середины сентября.
Участники рынка отмечают, что от дальнейшего снижения на межбанке национальную валюту удержали интервенции Национального банка, объем которых оценивается в $150 млн или даже более.
На наличном рынке гривня опустилась еще сильнее – в среднем до 25,7-25,8 грн/$1, что означает падение за несколько дней на 6,5%, а спреды между курсами покупки и продажи существенно расширились, отражая неуверенность участников этого рынка.
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