Волкер встречался с представителем Burisma, где работал сын Байдена

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер встречался в прошлом году с представителями компании Burisma, где работал сын потенциального соперника Дональда Трампа на выборах президента — Джо Байдена.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на AP.
«Волкер встретился с представителями Burisma на конференции в сентябре 2018 года, которую проводила Atlantic council. Фотографии Волкера и советника Burisma позже появились на веб-сайте компании», — говорится в публикации.
Отмечается, что во время данного мероприятия Волкер провел встречу с советником руководителя Burisma Вадимом Пожарским. Встреча состоялась в то время, как адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил руководство Украины возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера, который ранее работал в Burisma.
В то же время доподлинно не известно, обсуждали ли Волкер и Пожарский усилия Трампа относительно расследования против обоих Байденов.
Как сообщалось, после обнародования деталей разговора президента Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля, главу Белого дома обвиняют в давлении на Украину. В этой связи демократы в нижней палате Конгресса США начали расследование относительно импичмента главы Белого дома.
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