Охранники Медведчука стали помощниками нардепов от Оппоплатформы

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Виктор Медведчук и Виктор Черный взяли себе в помощники представителей «детективной охранной компании «Шторм», которая охраняла Медведчука и ранее препятствовала журналистам.
Об этмо сообщает проект Радио Свобода «Ньюзрум».
Черный, который впервые стал народным депутатом, был соучредителем и ранее сам возглавлял «Шторм» — охранную компанию, которая охраняла Медведчука.
Среди помощников Медведчука есть другой соучредитель «Шторма» Андрей Мартынов.
Сам депутат в комментарии Радио Свобода заявил, что «ничего плохого в этом не видит». Говорит, что выбирал его по критериям «помощи выполнения функций народного депутата», впрочем, каких именно, уточнить не захотел.
Еще один соучредитель «Шторма» — Иван Бойченко, — оказался среди помощников Черного.
«Полковник милиции. Возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью. Я очень доволен, что он согласился быть моим помощником», — рассказал Черный Радио Свобода.
По словам Черного, Бойченко сейчас является руководителем «Шторма».
Кроме Бойченко, среди помощников Черного является Олег Вознюк. В декларации его гражданской жены Татьяны Овсюк прямо указано: он — сотрудник «Шторма». И в 2017 году заработал в нем почти 13 500 гривен «гонораров и других выплат», а в 2018-м — 3,5 тысячи.
В целом, по словам Черного, среди его помощников есть «около пяти» сотрудников «Шторма», которые когда-то работали в МВД и СБУ.
«Детективная охранная компания «Шторм» (ранее «Сварог») имеет четырех учредителей. Кроме Виктора Черного, это Иван Бойченко, Константин Иванов и Андрей Мартынов.
Именно ее представители осенью 2017 года напали на съемочную группу «Схем», которая пыталась зафиксировать прямые перелеты Виктора Медведчука в Россию.
Еще позже — весной 2019-го — «штормовцы» Черного течение четырех часов удерживали в лесу журналистов «Наших грошей», которые пытались снять с квадрокоптера территорию государственных дач рядом с имением Медведчука.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016