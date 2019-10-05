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Охранники Медведчука стали помощниками нардепов от Оппоплатформы

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Охранники Медведчука стали помощниками нардепов от Оппоплатформы

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Виктор Медведчук и Виктор Черный взяли себе в помощники представителей «детективной охранной компании «Шторм», которая охраняла Медведчука и ранее препятствовала журналистам.

Об этмо сообщает проект Радио Свобода «Ньюзрум».

Черный, который впервые стал народным депутатом, был соучредителем и ранее сам возглавлял «Шторм» — охранную компанию, которая охраняла Медведчука.

Среди помощников Медведчука есть другой соучредитель «Шторма» Андрей Мартынов.

Сам депутат в комментарии Радио Свобода заявил, что «ничего плохого в этом не видит». Говорит, что выбирал его по критериям «помощи выполнения функций народного депутата», впрочем, каких именно, уточнить не захотел.

Еще один соучредитель «Шторма» — Иван Бойченко, — оказался среди помощников Черного.

«Полковник милиции. Возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью. Я очень доволен, что он согласился быть моим помощником», — рассказал Черный Радио Свобода.

По словам Черного, Бойченко сейчас является руководителем «Шторма».

Кроме Бойченко, среди помощников Черного является Олег Вознюк. В декларации его гражданской жены Татьяны Овсюк прямо указано: он — сотрудник «Шторма». И в 2017 году заработал в нем почти 13 500 гривен «гонораров и других выплат», а в 2018-м — 3,5 тысячи.

В целом, по словам Черного, среди его помощников есть «около пяти» сотрудников «Шторма», которые когда-то работали в МВД и СБУ.

«Детективная охранная компания «Шторм» (ранее «Сварог») имеет четырех учредителей. Кроме Виктора Черного, это Иван Бойченко, Константин Иванов и Андрей Мартынов.

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Именно ее представители осенью 2017 года напали на съемочную группу «Схем», которая пыталась зафиксировать прямые перелеты Виктора Медведчука в Россию.

Еще позже — весной 2019-го — «штормовцы» Черного течение четырех часов удерживали в лесу журналистов «Наших грошей», которые пытались снять с квадрокоптера территорию государственных дач рядом с имением Медведчука.

Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа — За життя
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