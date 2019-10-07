Американский министр назвал «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе

Ввод в строй газопровода «Северный поток-2» увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, передают местные СМИ.
«Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы«, — заявил Перри, отметив, что после ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.
Глава Минэнерго подчеркнул, что США рассматривают возможность поставлять в Европу свой газ, как «возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции».
В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу газа из США.
«Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе», — сказал министр. «Мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере», — пояснил Линкявичюс.
«Северный поток-2» — газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд. «Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Реализацией проекта «Северный поток-2» занимается проектная компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является «Газпром».
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