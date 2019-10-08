Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел поздравлений с днем рождения Владимиру Путину от глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК.

По его словам, до конца 7 октября он не видел никаких посланий от лидеров этих государств.

«Или их нет, или они могут поступить позже», — сказал он. Песков добавил, что по дипломатическим каналам послания могут поступать с задержкой.

7 октября Путин отметил свое 67-летие. Кремль показал список глав государств и организаций, которые лично его поздравили. В нем не оказалось Трампа и Зеленского, однако были президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Сербии Александр Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.

В день рождения президент России отправился на отдых в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Там они собирали ягоды и грибы.