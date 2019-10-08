В Кремле уверяют, что не пытаются найти причины не ехать на саммит «нормандской четверки»

Россия заинтересована провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран «нормандской четверки».
«Нет, это не так. Это не соответствует действительности», — сказал Песков. «Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной», — подчеркнул чиновник, которого цитируют российские СМИ.
При этом Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов. «Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать», — уточнил он, заметив, что в силу сложности проводимой подготовки не хотел бы вдаваться в детали.
Песков добавил, что идея об участии США в «нормандском формате» не находит поддержки в Кремле.
«Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки, — сказал он. — Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям».
Представитель Кремля напомнил, что основные усилия по урегулированию ситуации сконцентрированы в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина и Франция). «С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016