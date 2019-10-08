В Кремле уверяют, что не пытаются найти причины не ехать на саммит «нормандской четверки»

Россия заинтересована провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран «нормандской четверки».

«Нет, это не так. Это не соответствует действительности», — сказал Песков. «Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной», — подчеркнул чиновник, которого цитируют российские СМИ.

При этом Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов. «Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать», — уточнил он, заметив, что в силу сложности проводимой подготовки не хотел бы вдаваться в детали.

Песков добавил, что идея об участии США в «нормандском формате» не находит поддержки в Кремле.

«Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки, — сказал он. — Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям».

Представитель Кремля напомнил, что основные усилия по урегулированию ситуации сконцентрированы в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина и Франция). «С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет», — сказал он.