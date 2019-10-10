Зеленский рассказал, как будет решаться проблема высоких «зеленых» тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский считает слишком высокими предоставленные ранее специальным законом «зеленые» тарифы и рассчитывает, что эта проблема будет решена путем «общения» с получившими такие тарифы компаниями.

«Таких „зеленых“ тарифов действительно нет нигде в Европе. У нас они наивысшие. Думаю, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракт (на „зеленые“ тарифы — Ред.)», — сказал глава государства в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Он отметил, что ситуация «очень сложная», так как есть контракты со множеством компаний, которые уже получили такие «зеленые» тарифы.

«А теперь вдруг им говорим: а давайте менять тариф», — пояснил проблему Зеленский.

В то же время он считает необходимым найти нормальные тарифы, которые являются рыночными.

«Правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, иностранными в том числе, которые уже имеют контракт. Я думаю, они решат этот вопрос, но они (тарифы — Ред.) очень высокие... Думаю, нужно снижать, нужно, чтобы все-таки был рынок», — сказал президент.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с бизнесом 4 октября заявил, что правительство против ретроспективного пересмотра тарифов. «Пересмотр налоговых условий задним числом не является допустимым», — заявил глава правительства.