Зеленский рассказал, как будет решаться проблема высоких «зеленых» тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский считает слишком высокими предоставленные ранее специальным законом «зеленые» тарифы и рассчитывает, что эта проблема будет решена путем «общения» с получившими такие тарифы компаниями.
«Таких „зеленых“ тарифов действительно нет нигде в Европе. У нас они наивысшие. Думаю, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракт (на „зеленые“ тарифы — Ред.)», — сказал глава государства в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.
Он отметил, что ситуация «очень сложная», так как есть контракты со множеством компаний, которые уже получили такие «зеленые» тарифы.
«А теперь вдруг им говорим: а давайте менять тариф», — пояснил проблему Зеленский.
В то же время он считает необходимым найти нормальные тарифы, которые являются рыночными.
«Правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, иностранными в том числе, которые уже имеют контракт. Я думаю, они решат этот вопрос, но они (тарифы — Ред.) очень высокие... Думаю, нужно снижать, нужно, чтобы все-таки был рынок», — сказал президент.
Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с бизнесом 4 октября заявил, что правительство против ретроспективного пересмотра тарифов. «Пересмотр налоговых условий задним числом не является допустимым», — заявил глава правительства.
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