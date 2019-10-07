С начала года в «зеленую» энергетику инвестировано более 2 миллиардов евро

Больше 2 млрд евро инвестировано в более 2500 МВт новых мощностей «чистой» электроэнергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
В частности, за этот период установлены следующие новые объекты: более 2000 МВт — СЭС; почти 400 МВт — ВЭС; около 120 МВт — СЭС домохозяйств (за 6 месяцев) 24 МВт — биогазовые установки; 13 МВт — объекты малой гидроэнергетики и 4 МВт — объекты на биомассе.
«Кроме этого, благодаря указанным новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 года до около 5000 МВт по состоянию на 1 октября», — заявил Савчук.
По его словам, такие быстрые темпы ввода объектов, которые генерируют «чистую» электроэнергию, позволят выполнить международные обязательства и достичь цели Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года в части электроэнергетики.
Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь — электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.
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