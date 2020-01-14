В Раде поддержали лишение энергетиков миллиардных льгот

Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.
Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook.
По словам нардепа, выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и «запускались по самым высоким в мире „зеленым“ тарифам».
«Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году», — написал Герус.
«В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров», — напомнил он.
Напоминим, что в декабре 2018 года депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС ввоза электромобилей, которые также содержали норму о налоговой льготе импорта оборудования для электростанций из возобновляемых источников энергии.
Тогда отмечалось, что импортеры оборудования для солнечных и ветряных электростанций не будут платить НДС до 2020 года.
Суммарно это должно было позволить им сэкономить, не уплатив в бюджет, 5-10 млрд гривен.
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