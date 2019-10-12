В Винницкой области пьяный полицейский устроил ДТП, есть жертвы

В Винницкой области полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого пострадали два человека и один погиб. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, полицейский совершил выезд на встречную полосу.

«Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки «Skoda Octavia», совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Audi 80», — говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Один из них скончался в больнице.

Виновником аварии оказался сотрудник полиции — водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.