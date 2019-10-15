Новым бизнес-омбудсменом Украины стал экс-мэр Варшавы

Сегодня бывший мэр Варшавы, член польского парламента Марчин Свенчицкий вступил в должность нового бизнес-омбудсмена Украины, сообщает ведомство.

«Сегодня Марчин Свенчицкий вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины. Господин Свенчицкий стал преемником Альгидраса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за 5 лет работы Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел более 6100 жалоб от компаний относительно неправомерных действий государственных органов и помог предприятиям вернуть более 17 миллиардов гривен.

«Моя первоочередная задача — это, наконец, принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена. Когда будет действовать этот закон, у Совета будет больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживания эффективного диалога между бизнесом и государственными органами», — цитирует пресс-служба Свенчицкого.

По информации пресс-службы, Марчин Свенчицкий — польский политик и экономист, бывший министр внешнеэкономических связей и заместитель министра экономики, а также мэр Варшавы. Последние 8 лет он был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя председателя украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН «Голубая лента» в Киеве в 2007-2011 года.

Как сообщалось, 21 августа Кабинет министров Украины утвердил решение наблюдательного совета бизнес-омбудсмена об избрании Марчина Свенчицкого новым бизнес-омбудсменом. Ранее этот пост занимал Альгирдас Шемета. Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.