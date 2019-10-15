Новым бизнес-омбудсменом Украины стал экс-мэр Варшавы

Сегодня бывший мэр Варшавы, член польского парламента Марчин Свенчицкий вступил в должность нового бизнес-омбудсмена Украины, сообщает ведомство.
«Сегодня Марчин Свенчицкий вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины. Господин Свенчицкий стал преемником Альгидраса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за 5 лет работы Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел более 6100 жалоб от компаний относительно неправомерных действий государственных органов и помог предприятиям вернуть более 17 миллиардов гривен.
«Моя первоочередная задача — это, наконец, принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена. Когда будет действовать этот закон, у Совета будет больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживания эффективного диалога между бизнесом и государственными органами», — цитирует пресс-служба Свенчицкого.
По информации пресс-службы, Марчин Свенчицкий — польский политик и экономист, бывший министр внешнеэкономических связей и заместитель министра экономики, а также мэр Варшавы. Последние 8 лет он был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя председателя украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН «Голубая лента» в Киеве в 2007-2011 года.
Как сообщалось, 21 августа Кабинет министров Украины утвердил решение наблюдательного совета бизнес-омбудсмена об избрании Марчина Свенчицкого новым бизнес-омбудсменом. Ранее этот пост занимал Альгирдас Шемета. Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016