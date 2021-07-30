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Бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб за 3 года

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Бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб за 3 года

Количество жалоб бизнес-омбудсмену в апреле-июне 2021 года увеличилось до 531, что на 25% больше по сравнению с показателем за январь-март этого года и на 38% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

«Во втором квартале мы получили рекордное количество обращений за последние три года. Ключевым фактором такого роста стали жалобы на неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных», — цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицкого в сообщении в пятницу.

Согласно данным Совета бизнес-омбудсмена, 65% обращений бизнеса касались налоговых вопросов, в том числе 115 обращений — невыполнения судебных решений по регистрации налоговых накладных (на 58% больше по сравнению с первым кварталом), 71 жалоба на блокировку налоговых накладных, 46 — на включение в перечень рисковых налогоплательщиков, а также 20 на уголовные дела по налоговым вопросам.

Согласно пресс-релизу, 11% обращений касались нарушения или бездеятельности правоохранительных органов, 5% — действий регуляторов, 4% — местных органов власти, 2% — таможни. В частности, Совет получил 32 жалобы на нарушения или бездеятельность Национальной полиции, еще 16 — органов прокуратуры и 9 — СБУ.

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При этом во втором квартале Совет бизнес-омбудсмена провел 312 расследований, что на 35% больше предыдущего квартала и составляет 59% общего количества жалоб. Остальные обращения находятся либо на стадии предварительного рассмотрения (16%), либо отклонены (26%), указано в релизе.

Традиционно больше всего обращений поступило от представителей оптовой торговли (26%), агробизнеса (14%) и производственной отрасли (10%), еще 9% жалоб поступило от микробизнеса (частных предпринимателей), свидетельствует отчет бизнес-омбудсмена.

бизнес-омбудсмен
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