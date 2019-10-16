Опубликована программа встреч Зеленского в Литве

Президент Владимир Зеленский 16 октября посетит Латвию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Латвии.
Пресс-служба президента Латвии опубликовала программу для СМИ. Официальная церемония встречи Зеленского и его жены начнется в 10:30.
Потом состоятся переговоры делегаций Украины и Латвии в Рижском замке. В 12.00-12.30 состоится пресс-конференция президента Эгилса Левитса и президента Украины Владимира Зеленского.
После этого будет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы. Также Зеленский встретится с председателем сейма Инарой Мурниецей и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Кроме того, Владимир Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу и музей оккупации Латвии. Он осмотрит памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко и проведет встречу с представителями украинской диаспоры.
В 17:40 президент Украины откроет памятную доску в честь создания первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Риге в 1920 году.
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