НАБУ открыло дело против Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщили РБК-Украина в ответ на запрос в НАБУ.
В пресс-службе бюро сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением — ред.).
«13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в начале октября Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство в отношении Луценко. Дело так же открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.
Позже председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что дело в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко касается его предполагаемых связей с рынком игорного бизнеса.
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