Зеленский о разведении сил на Донбассе: мы будем ждать 7 дней тишины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Зеленский отметил, что Украина ждет сообщение ОБСЕ, что 7 дней не было обстрелов.
«Мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: „да, 7 дней не было выстрелов“. На сегодня я знаю, что два дня нет выстрелов (на участках разведение войск, — ред.)», — заявил он.
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