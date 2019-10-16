Рада одобрила судебную реформу Зеленского

Народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект № 1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретились криками «Ганьба».

Закон предусматривает перегрузку и усиление участия международных экспертов в судебной системе.

Так, проектом урегулируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования ВККС, по которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса

В документе прописано сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).

Отметим, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич ранее выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. По словам генсека, принятие данного законопроекта может иметь серьезные последствия для независимости судебной системы в Украине, так как он влияет на квалификационные требования к судьям.