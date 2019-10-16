Минфин показал расходы на соцподдержку в проекте бюджета-2020

В проекте государственного бюджета на 2020 год запланирован рост минимальной заработной платы до 4723 грн (сейчас 4173 грн). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

Кроме того среди основных цифр, заложенных на социальные выплаты в госбюджете-2020 в Минфине выделили такие:

1) финансирование Пенсионного фонда — 172,6 млрд грн,

2) расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью — 59,5 млрд грн,

3) выплаты льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа — 47,6 млрд грн,

4) ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг — 3 млрд грн,

5) социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, — около 2 млрд грн,

6) ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и соцпомощь лицам, имеющим особые и особые трудовые заслуги перед Родиной — 1,3 млрд грн.

Кроме того, в проекте госбюджета-2020 предусмотрены расходы для обеспечения жильем некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей, в объеме 753,6 млн грн.