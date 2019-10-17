В ходе протестов в Каталонии задержаны 20 человек

Не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг. Об этом сообщает El Pais.

Кроме того, в ходе акций протеста пострадали 53 человека.

«Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории (Каталонии) в течение сегодняшнего дня в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.