Население Украины сократилось еще на 20 тысяч

Численность наличного населения Украины в течение января-августа 2019 года уменьшилась на 177,0 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2019 года составляла 41 976,2 тысяч человек. Таким образом, за август население сократилось на 20,9 тыс. человек.

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших — 53 родженных», — отмечается в сообщении Госстата.