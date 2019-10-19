Зеленский за неделю подписал 12 законов

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе подписал 12 законов. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

«12 законов подписал Президент Владимир Зеленский этой неделе. За сложными бюрократическим названиями стоят изменения, которые делают Украину современной, а украинцев — защищенными, и уже скоро принесут Украине инвестиции и экономический рост», — указала Мендель.

Она перечилила некоторые подписанные законы:

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг», известный больше как «сплит».

Закон «О внесении изменений в Закон „О государственной поддержке кинематографии в Украине“ относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине», или закон о рибейтах.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок», или нет предела совершенству ProZorro.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции», или НАПК должно быть перезагружено.