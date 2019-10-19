Зеленский за неделю подписал 12 законов

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе подписал 12 законов. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.
«12 законов подписал Президент Владимир Зеленский этой неделе. За сложными бюрократическим названиями стоят изменения, которые делают Украину современной, а украинцев — защищенными, и уже скоро принесут Украине инвестиции и экономический рост», — указала Мендель.
Она перечилила некоторые подписанные законы:
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг», известный больше как «сплит».
Закон «О внесении изменений в Закон „О государственной поддержке кинематографии в Украине“ относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине», или закон о рибейтах.
Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок», или нет предела совершенству ProZorro.
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции», или НАПК должно быть перезагружено.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016