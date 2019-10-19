Партия «Самопомич» переизбрала лидера: Садового сменила Сыроид

Лидером партии «Самопомич» стала бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид, сообщил мэр Львова Андрей Садовой, который до этого времени руководил партией.
Такое решение принял съезд партии «Объединение «Самопомич» в субботу в Киеве.
«7 лет я отдал руководству Объединением „Самопомич“. Это были самые лучшие и самые сложны годы моей жизни», — написал мэр Львова на своей странице в соцсети Фейсбук.
Он отметил, что избрание Сыроид лидером партии — «это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам».
На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля партия «Самопомич» не преодолела 5-процентный барьер.
В день выборов после объявления результатов экзит-пола Садовый заявил: «Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии — это очень тяжело. Это я увидел за 5 лет. Поэтому моя работа — я являюсь мэром Львова, и я думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, и партия должна выбрать нового руководителя».
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